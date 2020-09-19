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Кікбоксер нокаутом за шість секунд встановив історичний рекорд

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
3,4 т.
Капітан Петчуіндін нокаутував Петчтанонга Петчфергуса. Джерело: ONE Championship

Тайський кікбоксер Капітан Петчуіндін нокаутував суперника Петчтанонга Петчфергуса на турнірі One Championship: The New Breed III.

Петчуіндіну вдалося фінішувати суперника за шість секунд. Нокаут став найшвидшим в історії One Championship. Поєдинок проходив в найлегшій вазі.

На рахунку Петчуіндіна 182 поєдинка. Тайський кікбоксер здобув 141 перемогу, зазнавши 40 поразок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року американський боєць змішаних єдиноборств Ей Джей МакКі став автором другого найшвидшого нокауту в історії Bellator.

Це досягнення було оформлено на турнірі Bellator 228 в поєдинку проти співвітчизника російського походження Георгія Караханяна.

24 вересня 2019-го британський боєць змішаного стилю (MMA) Ріккі Уайатт здобув фантастичну перемогу над Янніком Мезеповсом на турнірі RAGED. Бій тривав лише три секунди, що стало рекордом промоушена.

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