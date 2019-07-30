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Київ прийматиме чемпіонат світу з міні-футболу

1.1т Читати матеріал російською

У 2021 році в Києві відбудеться чемпіонат світу з міні-футболу.

Про це повідомила прес-служба Міжнародної федерації міні-футболу. Відзначається, що столиця України була одним з двох претендентів на проведення мундіалю і змагалася зі столицею Сенегалу - Дакаром.

Варто відзначити, що в минулому році в Києві успішно пройшов чемпіонат Європи з міні-футболу.

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Чемпіонат світу з міні-футболу в Києві буде лише четвертим в історії. Раніше чемпіонами в цьому виді спорту ставали США і Чехія, обидва рази в фіналі програвала збірна Мексики. В цьому році мундіаль пройде в австралійському місті Перт за участю в тому числі і української збірної.

Київ прийматиме ЧС з міні-футболу

Київ прийматиме ЧС з міні-футболу

World Minifootball Federation

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий тенісист Гаель Монфіс похвалився візитом до Києва в своєму Instagram.

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Україна Київ
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