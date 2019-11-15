Кидають тінь: Росії жорстко нагадали про загрозу пропуску Олімпіади

Глава Комітету по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Джонатан Тейлор прокоментував допінговий скандал з атлетами РФ, яких можуть не допустити до Олімпіади-2020.

Він заявив, що зміни в базі даних московської лабораторії кидають тінь не тільки на атлетів, що завершили кар'єру, а й на діючих російських спортсменів.

ТАСС

"Дані лабораторії виглядають недостовірними і неповними. Це кидає тінь в тому числі на діючих російських спортсменів, якщо їхні дані будуть не бездоганні. Одним з наслідків може стати відсторонення від Олімпійських ігор. У тому випадку, якщо Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) не прийме наші висновки і вважатиме їх несправедливими, справу буде передано до Спортивного арбітражного суду (CAS). Я очікую, що виконавчий комітет WADA схвалить рекомендації. Якщо ж виникнуть розбіжності, сподіваюся, що CAS підтримає правила", – сказав Тейлор, якого цитує ТАСС.

17 листопада відбудеться засідання комітету щодо відповідності, який повинен сформувати рекомендацію виконкому WADA щодо статусу РУСАДА. На підставі цієї рекомендації 9 грудня виконком WADA прийме рішення про відповідність або невідповідність організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, РУСАДА може втратити статус відповідності через підміну даних московської лабораторії, раніше переданих у WADA. Якщо це станеться, Росія може бути не допущена до участі в Олімпіадах 2020 року в Токіо і 2022 року в Пекіні.

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