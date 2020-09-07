Українська професійна кіберспортивна асоціація (UPEA) оголосила про те, що кіберспорт був визнаний офіційним видом спорту в Україні.

"Тепер Україна офіційно займає своє законне місце серед більш ніж 25 країн світу, де кіберспорт визнаний офіційним спортом. Статус офіційного виду спорту – це велика перемога і результат двадцятирічної роботи всіх гравців ринку, ентузіастів, професійних і аматорських команд, участь і перемоги в десятках європейських і міжнародних турнірів – те, завдяки чому на кіберспорт звернули увагу і почали сприймати всерйоз", – написано на сторінці UPEA в Facebook.

Кіберспорт визнали видом спорту в Україні. Facebook Української професійної кіберспортивної асоціації

Цю інформацію підтвердив і заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

"Щойно таке рішення було ухвалено на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні. Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів осіб, серед яких і мільйони українців", – написав Борняков у себе в Facebook.

Кіберспорт визнали офіційним видом спорту в Україні. Facebook Олександра Борнякова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан Iceberg Василенко є одним із 12 українців, які стоять біля витоків кіберспорту.