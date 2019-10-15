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15 жовтня • оновлено в 23:01
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Білоруську Барбі нокаутували важким ударом ногою в голову

4.5т Читати матеріал російською

Знамениту білоруську дівчину-бійця змішаних єдиноборств (ММА) Катерину Вандар'єву відправили в суворий нокаут в Японії на турнірі One Championship.

28-річна спортсменка, яка через свою яскраву зовнішність отримала прізвисько Барбі, зазнала поразки від представниці США Джанет Тодд.

Триразова білоруська чемпіонка світу з муай-тай у кінцівці другого раунду пропустила важкий удар ногою в голову, після чого перемога була віддана 33-річній американці.

OBOZREVATEL пропонує оцінити своїм читачам красу спортсменки.

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

Катерина Вандар'єва

Катерина Вандар'єва

Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня дівчина-боєць чумовими нокаутом за 43 секунди встановила історичний рекорд.

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Тема
MMA
Місце
Японія
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