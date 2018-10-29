''Катався п'яний на катері'': в скандалі з українцем на ''Іграх нескорених'' спливли нові факти

Учасник "Ігор нескорених" в Сіднеї, маріуполець Олександр Бєлобоков отримав побутову травму рук, а не бойову.

Про це розповів український журналіст Євген Спірін на своїй сторінці в Facebook, надавши аналіз рентгенівських знімків. Він уточнив, що 29 жовтня збірна Invictus Games прилетіла з Сіднея на ігри для ветеранів воєн, які отримали поранення в ході бойових дій. Серед них - Олександр Бєлобоков, який має дві медалі. Сам українець розповідає, що в 2014 році отримав поранення на завданні.

"Про рану, рентгенівські знімки і брехню. Як розповідають свідки, тренер і його лікар: Олександр катався п'яний на катері і впав. Руки потрапили під гвинт. Від Мелекіно його відвезли до лікарні №9, де лікар Савич шість годин робив йому операцію по скріпленню зв'язок. Волонтер Марічка Подибайло каже, що Саша був засекречений і набрехав лікарю про гвинт. (Сашу до лікарні доставили в плавках і з водоростями на ранах). Історія хвороби Бєлобокова каже, що "Травма в побуті. Поранений гвинтом катера", - написав журналіст.

Він пояснив, що в разі правдивості цієї інформації, він не мав права брати участь в іграх. Спірін також розповів, що аналіз опису рентгенівський знімків рук Бєлобокова робив шановний лікар, ортопед-травматолог Андрій Гвоздинський. Він працював у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, а в період з 2014 по 2016 - в зоні АТО.

"У Бєлобокова в описі рентгенограм, які зроблено в лікарні під час його перебування в стаціонарі, немає ані слова про сторонні тіла. Видно тільки переломи кісток і уламки кісток. Це підтверджує, що травми були звичайного характеру і не мають ніякого відношення до мінно-вибухової травмі", - процитував журналіст документ.

Спірін додав, що гіпотеза, таким чином, підтверджується. Він також розповів, що Бєлобоков не поспілкувався з ветеранами, які їздили зустрічати збірну.

"Мене вчора звинуватили, що, мовляв, чого пристав, хлопець хороший, не в*тник, операцію пережив. А ось кілька фото з "ВКонтакте". Тільки й на них кажуть, що "це все прикриття", - підсумував журналіст, надавши знімки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розгорівся скандал з приводу травми Бєлобокова, який 22 жовтня завоював золоту медаль на змаганнях з веслування на тренажерах. Пізніше український оргкомітет підтвердив, що він воював на Донбасі.