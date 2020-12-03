Капітан "Реала" кинув виклик МакГрегору й отримав відповідь

Капітан і лідер мадридського "Реала" Серхіо Рамос звернувся до Конора МакГрегора, натякнувши на бажання вийти з бійцем UFC в октагон.

На своїй сторінці в Instagram іспанець опублікував короткий ролик з тренажерного залу. На ньому футболіст спародіював ходу ірландця.

"Коли будеш готовий, Конор", – підписав відео Рамос.

До нього в коментарі прийшов МакГрегор і написав: "Будь готовий, мій брат Серхіо. На нас чекає великий поєдинок!"

Рамос продовжує відновлюватися від травми, отриманої під час матчу за збірну Іспанії проти Німеччини, який закінчився розгромною перемогою других із рахунком 6:0. Захисник пропустив поєдинок з "Шахтарем" у п'ятому турі Ліги чемпіонів, чим скористалися "гірники", сенсаційно обігравши "Реал" вдруге поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець офіційно оголосив про своє повернення в UFC. Стала відома дата його наступного поєдинку та ім'я суперника.