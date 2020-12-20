Канделакі про покарання Росії: це катастрофа

Максим Іншаков Інші види спорту 12:23, 20.12.2020 Оновлено: 12:28, 20.12.2020

Генеральна директорка телеканалу "Матч ТВ" Тіна Канделакі назвала катастрофою позбавлення Росії прапора і гімну на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу впродовж наступних двох років.

У бесіді на радіо "Комсомольска правда" Канделакі поскаржилася на те, що під час великих змагань не можна буде вболівати за своїх співвітчизників, а також на те, що покарали саме РФ.

"Ну, напевно, не можна підтримувати своїх спортсменів. Не знаю, потрібно уточнити. Головне, візуалізації ніякої не повинно бути, ми не повинні в їх розумінні промоутувати начебто країну, яка сприяла розвитку допінг системи. Для нас це, звичайно, катастрофа. Знаєш, з якого погляду? На жаль, у цій системі задіяні були (плюс-мінус) усі країни, а жертвою стали чомусь ми", – зізналася Канделакі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Американського антидопінгового агентства (USADA) Тревіс Тайгерт залишився незадоволений рішенням Апеляційного суду CAS скоротити до двох років покарання для Росії за систематичні порушення антидопінгових правил.

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