Канада і Австралія оголосили бойкот Олімпіаді-2020

Олімпійські комітети Канади і Австралії заявили, що через пандемію коронавірусу їхні команди не будуть представлені на Олімпіаді в Токіо, якщо її не перенесуть.

Про це повідомляється на офіційних сайтах організацій.

"Олімпійський та Паралімпійський комітети Канади закликають відкласти проведення Ігор на рік. Ми забезпечимо повну підтримку і допомогу при вирішенні труднощів, які виникнуть через перенесення. Немає нічого більш важливого, ніж здоров'я і безпека наших спортсменів і світової спільноти. Ми прийняли важке рішення не відправляти канадські команди на Олімпійські і Паралімпійські ігри влітку 2020 року", – йдеться в заяві Олімпійського комітету Канади.

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року

Аналогічне рішення прийняв і австралійський комітет.

"Олімпійський комітет Австралії провів телеконференцію виконкому і одноголосно прийняв рішення про те, що зібрати австралійську команду не є можливим в умовах, що змінюються в країні і за кордоном. Ігри не можуть відбутися в липні", – йдеться в повідомленні олімпійського комітету.

Раніше в Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що приймуть рішення про проведення або перенесення Ігор в Токіо протягом чотирьох тижнів. Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Відзначимо, що станом на 23 березня в світі зафіксовано майже 340 тисяч випадків зараження коронавірусом, з яких 14,7 тисяч стали смертельними, а 99 тисяч людей одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент МОК Томас Бах заявив, що організація опрацьовує різні формати і дати для проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо.

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