Камерунський Хижак сенсаційно нокаутував екс-чемпіона UFC за 71 секунду

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у важкій вазі Джуніор дос Сантос сенсаційно програв камернускому бійцеві Франсісу Хижаку Нгану.

What a KO, Ngannou still remains as my favorite fighter. So glad I got this opportunity to knock off an item on my bucket list. Next up: Boxing #UFC #UFCMinneapolis #Ngannou pic.twitter.com/RlBVrbXKMT - David Berding [Media Dessert Reviews] (@davidberdbag) 30 червня 2019 р

Головний бій на турнірі UFC on ESPN 3 завершився вже на 71-й секунді першого раунду. У дебюті поєдинку Джуніор спробував атакувати розгонистим ударом правою, але промахнувся і опинився спиною до суперника. Франсіс відразу ж завдав кілька важких ударів, після одного з яких бразліец впав на підлогу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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