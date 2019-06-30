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Камерунський Хижак сенсаційно нокаутував екс-чемпіона UFC за 71 секунду

1.6тЧитати матеріал російською

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у важкій вазі Джуніор дос Сантос сенсаційно програв камернускому бійцеві Франсісу Хижаку Нгану.

Головний бій на турнірі UFC on ESPN 3 завершився вже на 71-й секунді першого раунду. У дебюті поєдинку Джуніор спробував атакувати розгонистим ударом правою, але промахнувся і опинився спиною до суперника. Франсіс відразу ж завдав кілька важких ударів, після одного з яких бразліец впав на підлогу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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Тема
UFC
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