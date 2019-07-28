Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Кафельников висловився про протести в Росії, їдко пройшовшись по Путіну

11.4т Читати матеріал російською

Екс-перша ракетка світу, віце-президент Федерації тенісу Росії Євген Кафельников поділився думкою про акції протесту в Москві, на якій було затримано понад 1000 осіб.

"Тверська сьогодні нам всім (і мені в тому числі) довела знову, що точка неповернення для нинішньої влади Росії давно вже пройшла!" – написав легендарний тенісист в Twiiter.

Крім того, Кафельников уїдливо пройшовся по президенту РФ Володимиру Путіну і його занурення в батискафі, в той час коли вся столиця протестувала, а мітингувальників бив кийками ОМОН.

"Шанси у них тільки залишаються для швидкого стрибка в батискаф і занурення на дно Балтійського, Чорного та інших морів. Росія скоро одужає", - заявив колишній спортсмен.

Новини
"Нічого поганого не зробила": Кафельников закликав Росію відстати від України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Кафельников красиво поставив на місце співвітчизницю в Twitter, красиво обламавши "л*хов з Росії"

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Заворушення в Москві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Заворушення в Москві
Особа
Євген Кафельніков
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
10
12
Смішно
28
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кстати, а оно хоть всплыло ? )))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Петренко Николай
Петренко Николай
Очередной идиот.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
5
Луцький Руслан
Луцький Руслан
Петренко Николай, знаем кто ты, поскромнее будь
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Перед тем, как Путин спустился на батискафе на дно Финского залива, ФСБ проверила нет ли поблизости Герасима.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel