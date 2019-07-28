Кафельников висловився про протести в Росії, їдко пройшовшись по Путіну

Екс-перша ракетка світу, віце-президент Федерації тенісу Росії Євген Кафельников поділився думкою про акції протесту в Москві, на якій було затримано понад 1000 осіб.

"Тверська сьогодні нам всім (і мені в тому числі) довела знову, що точка неповернення для нинішньої влади Росії давно вже пройшла!" – написав легендарний тенісист в Twiiter.

Тверська сьогодні нам всім (і мені в тому числі) довела знову, що точка неповернення для нинішньої влади Росії давно вже пройшла! Шанси у них тільки залишаються для швидкого стрибка в батискаф і занурення на дно Балтійського, Чорного та інших морів. Росія скоро виздоровеет🇷🇺👊 - Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 27, 2019

Крім того, Кафельников уїдливо пройшовся по президенту РФ Володимиру Путіну і його занурення в батискафі, в той час коли вся столиця протестувала, а мітингувальників бив кийками ОМОН.

"Шанси у них тільки залишаються для швидкого стрибка в батискаф і занурення на дно Балтійського, Чорного та інших морів. Росія скоро одужає", - заявив колишній спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Кафельников красиво поставив на місце співвітчизницю в Twitter, красиво обламавши "л*хов з Росії"

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