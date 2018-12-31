Кадр з українкою увійшов до топ-10 кращих спортивних фото 2018 року

Знамените американське фотоагентство Getty Images опублікувало традиційний хіт-парад кращих спортивних знімків року, що минає. У топ-10 увійшов і кадр з української легкоатлеткою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на самі приголомшливі фотографії зі світу спорту.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL в минулому році українки Ганна Плотіцина і Марина Кіліпко стали переможницями міжнародних легкоатлетичних змагань в Мадриді. Плотіцина до того ж оновила особистий рекорд