МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Кадр з українкою увійшов до топ-10 кращих спортивних фото 2018 року

2.9тЧитати матеріал російською

Знамените американське фотоагентство Getty Images опублікувало традиційний хіт-парад кращих спортивних знімків року, що минає. У топ-10 увійшов і кадр з української легкоатлеткою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на самі приголомшливі фотографії зі світу спорту.

Футболіст збірної Франції Поль Погба цілує Кубок світу

Футболіст збірної Франції Поль Погба цілує Кубок світу

Матч між баскетбольними командами NCAA

Матч між баскетбольними командами NCAA

Стрибок української легкоатлетки Марини Кіліпко на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні

Стрибок української легкоатлетки Марини Кіліпко на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні

Емоції головного тренера збірної Англії з футболу Гарета Саутгейта

Емоції головного тренера збірної Англії з футболу Гарета Саутгейта

Матч групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 Бельгія – Панама

Матч групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 Бельгія – Панама

Момент під час фіналу сезону Супербоул-2018 в НФЛ

Момент під час фіналу сезону Супербоул-2018 в НФЛ

Матч між збірними США і Чехії на хокейному турнірі Олімпіади

Матч між збірними США і Чехії на хокейному турнірі Олімпіади

Формула-1: аварія Фернандо Алонсо і Шарля Леклера на Гран-прі Бельгії

Формула-1: аварія Фернандо Алонсо і Шарля Леклера на Гран-прі Бельгії

Фігуристка Каорі Сакамото під час Олімпіади в Пхенчхані

Фігуристка Каорі Сакамото під час Олімпіади в Пхенчхані

Перемога японки Наомі Осака над Сереною Вільямс у фіналі US Open

Перемога японки Наомі Осака над Сереною Вільямс у фіналі US Open

Новини
Офіційно: Усик названий кращим боксером планети

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL в минулому році українки Ганна Плотіцина і Марина Кіліпко стали переможницями міжнародних легкоатлетичних змагань в Мадриді. Плотіцина до того ж оновила особистий рекорд

Особа
Марина Кіліпко
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ебать где хахлы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
минин евген
минин евген
Игорь: ебать ты даун, блядь дебил!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги