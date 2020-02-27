Головна Новини
28 лютого • оновлено в 00:51
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Кадиров "жорстко з обох рук" побив Ємельяненка

3.6т
Читати матеріал російською

Знаменитий російський боєць змішаного стилю (ММА) Олександр Ємельяненко показав фото з тренувального бою з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

"Сьогодні мене мій друг Рамзан Кадиров не шкодував! Бив жорстко з обох рук!" – заявив Ємельяненко.

Бій Ємельяненко - Кадиров

Бій Ємельяненко - Кадиров

@alexemelyanenko

Бій Ємельяненко - Кадиров

Бій Ємельяненко - Кадиров

@alexemelyanenko

Бій Ємельяненко - Кадиров

Бій Ємельяненко - Кадиров

@alexemelyanenko

Бій Ємельяненко - Кадиров

Бій Ємельяненко - Кадиров

@alexemelyanenko

Бій Ємельяненко - Кадиров

Бій Ємельяненко - Кадиров

@alexemelyanenko

Бій Ємельяненко - Кадиров

Бій Ємельяненко - Кадиров

@alexemelyanenko

Бій Ємельяненко - Кадиров

Бій Ємельяненко - Кадиров

@alexemelyanenko

Бій Ємельяненко - Кадиров

Бій Ємельяненко - Кадиров

@alexemelyanenko

Бій Ємельяненко - Кадиров

Бій Ємельяненко - Кадиров

@alexemelyanenko

Бій Ємельяненко - Кадиров

Бій Ємельяненко - Кадиров

@alexemelyanenko

Новини
Кадиров на вулиці вдарив Ємельяненка - опубліковано відео

Нагадаємо, що бій між бійцем MMA і чеченським управлінцем, який повинен відбутися за правилами боксу, запланований на 2020 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Емельяненка в п'ятому раунді своїм єдиним і першим ударом в поєдинку.

Ємельяненко зухвало відреагував на виклик Рамзана. При цьому сам глава Чечні зазначив, що обидва суперники зможуть добре заробити за поєдинок.

Свій останній бій Олександр Ємельяненко виграв у важкоатлета Михайла Кокляева, нокаутувавши його в першому раунді.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
16
23
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
wefwef efwef
wefwef efwef
Секс без обязательств: без денег, все анонимно, реальные девки с реальными фото, без шлюх и кидал. Здесь девки сами хотят и первые пишут, я уже не первую снимаю здесь -===--- https://cuz.su/dating
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
коршун федот
коршун федот
wefwef efwef, Це ти про фотографії тіпа "бою"???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Червоний Данило
Червоний Данило
кадырка купил себе живую боксерскую грушу...а точнее мешок с русским дepьмoм! этот холоп емеля, даже боится его ударить!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Ренцо Оливо
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Федерико Дельбонис
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда с форой в -3,0 гейма
1.93 Сделать ставку
Анастасия Потапова
VS
Лейла Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.76 Сделать ставку
Рената Сарасуа
VS
Тамара Зиданшек
Победа Ренаты Сарасуа с форой в +4,5 гейма
1.78 Сделать ставку
Хизер Уотсон
VS
Кристина Макхейл
Тотал больше 21,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Чжу Линь
VS
Сю Ван
Тотал больше 21,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Кристиан Гарин
VS
Алехандро Давидович Фокина
Победа Кристиана Гарина с форой в -4,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Григор Димитров
Победа Стэна Вавринки с форой в -2,0 гейма
1.96 Сделать ставку
Сун У Квон
VS
Рафаэль Надаль
Победа Сун У Квона с форой в +5,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Динамо
Хозяева не проиграют
4.4 Сделать ставку