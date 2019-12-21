Кадиров викликав на бій Ємельяненка

Глава Чечні Рамзан Кадиров викликав на бій російського важковаговика Олександра Ємельяненка.
"У нас у спортивному світі пішла така мода: всі, кому не лінь, викликають на бій Олександра Ємельяненка. Я теж вирішив це зробити, але поки не визначився, з якого виду спорту", – сказав глава Чечні і звернувся до своїх фоловерів із проханням допомогти в цьому питанні.
Як ви думаєте, друзі, на якій арені наш бій з Олександром Емельяненко буде більш видовищною ??? ?? Де більше шансів на перемогу у кожного з нас? На жорсткому настилі безкомпромісній "клітини" ММА або все таки краще помірятися силами в кращих традиціях боксерської класики, "пурхаючи як метелик і жалячи як оса" ??? ???? Про себе скажу просто - я сповнений рішучості піднести невеликий урок майстерності нашому Другові в будь-якому варіанті ... ???? І при цьому, постараюся, щоб урок не був довгим і нудним. Ну що, які будуть міркування ??????????????????
Сам 38-річний спортсмен назвав публікацію Кадирова продовженням флешмобу "виклич Ємельяненка на бій". Він також назвав чеченського політика своїм другом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 листопада російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко здобув перемогу над пауерліфтером Михайлом Кокляєвим у найбільш очікуваному бою року в Росії.
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