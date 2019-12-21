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22 грудня • оновлено в 00:31
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Кадиров викликав на бій Ємельяненка

2.8т
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Глава Чечні Рамзан Кадиров викликав на бій російського важковаговика Олександра Ємельяненка.

Кадиров викликав на бій Ємельяненка

"У нас у спортивному світі пішла така мода: всі, кому не лінь, викликають на бій Олександра Ємельяненка. Я теж вирішив це зробити, але поки не визначився, з якого виду спорту", – сказав глава Чечні і звернувся до своїх фоловерів із проханням допомогти в цьому питанні.

Як ви думаєте, друзі, на якій арені наш бій з Олександром Емельяненко буде більш видовищною ??? ?? Де більше шансів на перемогу у кожного з нас? На жорсткому настилі безкомпромісній "клітини" ММА або все таки краще помірятися силами в кращих традиціях боксерської класики, "пурхаючи як метелик і жалячи як оса" ??? ???? Про себе скажу просто - я сповнений рішучості піднести невеликий урок майстерності нашому Другові в будь-якому варіанті ... ???? І при цьому, постараюся, щоб урок не був довгим і нудним. Ну що, які будуть міркування ??????????????????

Публікація від @ za_kadyrova_95eng

Сам 38-річний спортсмен назвав публікацію Кадирова продовженням флешмобу "виклич Ємельяненка на бій". Він також назвав чеченського політика своїм другом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 листопада російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко здобув перемогу над пауерліфтером Михайлом Кокляєвим у найбільш очікуваному бою року в Росії.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Рамзан Кадиров Олександр Емельяненко
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Прикольно, улыбнуло.
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