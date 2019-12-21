Кадиров викликав на бій Ємельяненка

Глава Чечні Рамзан Кадиров викликав на бій російського важковаговика Олександра Ємельяненка.

"У нас у спортивному світі пішла така мода: всі, кому не лінь, викликають на бій Олександра Ємельяненка. Я теж вирішив це зробити, але поки не визначився, з якого виду спорту", – сказав глава Чечні і звернувся до своїх фоловерів із проханням допомогти в цьому питанні.

Сам 38-річний спортсмен назвав публікацію Кадирова продовженням флешмобу "виклич Ємельяненка на бій". Він також назвав чеченського політика своїм другом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 листопада російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко здобув перемогу над пауерліфтером Михайлом Кокляєвим у найбільш очікуваному бою року в Росії.

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