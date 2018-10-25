Кадиров став посміховиськом, покликавши на бій друзів Конора і Хабіба

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що готовий влаштувати поєдинок Зубайри Тухугова і Артема Лобова, якщо бійці залишать Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC).
"Ми організуємо бій на найвищому рівні і гарантуємо гідний гонорар Артему. Як варіант, пропоную організувати бій під егідою "Ахмата" у Грозному якщо, звичайно, з боку Артема це був дійсно чоловічий виклик, а не "пшик" на публіку, як це стало модно в наш час", — написав Кадиров у Instagram.
Мы приветствуем дерзкие заявления... Это нам по духу и по нраву. Если получится так (на все воля ВСЕВЫШНЕГО), что будет принято отрицательное решение и поединок Зубайры Тухугова @zubairatukhugov и Артёма Лобова @rushammer станет невозможен в рамках UFC @ufc - добро пожаловать на любую площадку мировых единоборств. Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артёму... Как вариант, предлагаю организовать бой под эгидой "Ахмата" @akhmat_mma в Грозном, если, конечно, со стороны Артёма это был действительно мужской вызов, а не "пшик" на публику, как это стало модно в наше время... АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХ1У АКБАР!!!
Зубайра Тухугов і Артем Лобов — друзі і спаринг-партнери Хабіба Нурмагомедова і Конора МакГрегора. Раніше Лобов заявив, що залишить організацію, якщо йому не дадуть бій проти Тухугова.
Такі слова викликали бурхливу реакцію у фанатів. Користувачі мережі висміяли слова Кадирова про "високий рівень", натякаючи, що якщо друг Конора виграє, він може живим і не залишити Грозний.
Нагадаємо, що Тухугов вдарив ірландця МакГрегора під час бійки після бою його друга Нурмагомедова. Через участь у бійці Тухугов позбувся поєдинку на турнірі UFC. Глава організації Дейна Вайт заявив, що спортсмени, замішані у бійці, більше не виступатимуть під егідою промоушену.