Кадиров став посміховиськом, покликавши на бій друзів Конора і Хабіба

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що готовий влаштувати поєдинок Зубайри Тухугова і Артема Лобова, якщо бійці залишать Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC).

"Ми організуємо бій на найвищому рівні і гарантуємо гідний гонорар Артему. Як варіант, пропоную організувати бій під егідою "Ахмата" у Грозному якщо, звичайно, з боку Артема це був дійсно чоловічий виклик, а не "пшик" на публіку, як це стало модно в наш час", — написав Кадиров у Instagram.

Зубайра Тухугов і Артем Лобов — друзі і спаринг-партнери Хабіба Нурмагомедова і Конора МакГрегора. Раніше Лобов заявив, що залишить організацію, якщо йому не дадуть бій проти Тухугова.

Такі слова викликали бурхливу реакцію у фанатів. Користувачі мережі висміяли слова Кадирова про "високий рівень", натякаючи, що якщо друг Конора виграє, він може живим і не залишити Грозний.

Нагадаємо, що Тухугов вдарив ірландця МакГрегора під час бійки після бою його друга Нурмагомедова. Через участь у бійці Тухугов позбувся поєдинку на турнірі UFC. Глава організації Дейна Вайт заявив, що спортсмени, замішані у бійці, більше не виступатимуть під егідою промоушену.