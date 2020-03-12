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12 березня • оновлено в 19:03
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Кадиров розповів, що зробить з Ємельяненком після поразки

3.3т
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Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров пригрозив "закинути в підвал" бійця змішаного стилю (ММА) Олександра Емельяненка в разі його поразки в поєдинку з Магомедом Ісмаїловим.

"Якщо програєш, я тебе в підвал закину", - сказав Кадиров у відповідь на заклик Ємельяненка не переживати про результат його бою з Ісмаїловим. Глава Чечні дав бійцеві кілька порад перед прийдешнім боєм, зокрема, відпрацьовувати захист від тейкдаунов. Олександр зазначив, що йому досить один раз "зачепити" суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Олександра Емельяненка і Магомеда Ісмаїлова пройде в Москві 3 квітня. Вже визначився телеканал, який покаже бій.

Останній раз Ємельяненко-молодший бився за правилами ММА 18 серпня 2018 року зі американцем Тоні Джонсоном на Турнірі WFCA. У поєдинку була зафіксована нічия.

Всього на рахунку 38-річного Ємельяненко 28 перемог, сім поразок і одна нічия.

8 січня Олександр влаштував сутичку в мережі з Ісмаїловим. Боєць виклав афішу майбутнього бою і підписав її так: "Буду бити лису голову 3 квітня!".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Рамзан Кадиров Олександр Емельяненко
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