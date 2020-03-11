Головна Новини
11 березня • оновлено в 18:44
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Кадиров посміявся з Ємельяненка

1.8т
Читати матеріал російською

Глава Чечні Рамзан Кадиров посміявся з інтенсивності тренувань російського бійця змішаних єдиноборств Олександра Ємельяненка, порівнявши їх із заняттями фізкультурою.

"Він звик займатися фізкультурою. Я йому кажу: "Спортом займайся!" У мене камери скрізь, і я дивлюся, скільки він тренується, скільки відпочиває. Він фізкультурою займається тільки. Пульс тримає рівно 125-130", – жартує Кадиров на відео, опублікованому в Instagram Ємельяненка.

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко

Нагадаємо, що в Грозному російський боєць готується до поєдинку проти Магомеда Ісмаїлова, який повинен пройти 3 квітня в Москві на турнірі АСА 107.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко влаштував розбірки в мережі, грубо відповівши на слова Тіни Канделакі, які з'явилися у неї в "Яндекс.Дзен". Після цього Рамзан Кадиров записав відео, в якому змусив його вибачитися перед відомою журналісткою, але сам став посміховиськом в очах користувачів інтернету.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Особи
Олександр Емельяненко Рамзан Кадиров
Місце
Росія Грозний
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
руский витязь и хозяин расеи...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Майами Хит
VS
Шарлотт Хорнетс
Победа Майами с форой в -9,5 очка
1.83 Сделать ставку
Атланта Хокс
VS
Нью-Йорк Никс
Тотал больше 117,5 очка Атланты
1.87 Сделать ставку
Пидручный
VS
Фак
Украинец финиширует выше словенца
1.616 Сделать ставку
Севилья
VS
Рома
Обе команды забьют
1.86 Сделать ставку
Десна
VS
Ворскла
Тотал меньше 2,5 гола
1.69 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Базель
Победа хозяев
1.696 Сделать ставку
Сакраменто
VS
Нью-Орлеан
Тотал больше 235,5 очка
1.94 Сделать ставку
Филадельфия
VS
Детройт
Тотал больше 216,5 очка
1.90 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Шахтер
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Копенгаген
Победа Истанбул Башакшехира
1.84 Сделать ставку