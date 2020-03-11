Глава Чечні Рамзан Кадиров посміявся з інтенсивності тренувань російського бійця змішаних єдиноборств Олександра Ємельяненка, порівнявши їх із заняттями фізкультурою.

"Він звик займатися фізкультурою. Я йому кажу: "Спортом займайся!" У мене камери скрізь, і я дивлюся, скільки він тренується, скільки відпочиває. Він фізкультурою займається тільки. Пульс тримає рівно 125-130", – жартує Кадиров на відео, опублікованому в Instagram Ємельяненка.

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко

Нагадаємо, що в Грозному російський боєць готується до поєдинку проти Магомеда Ісмаїлова, який повинен пройти 3 квітня в Москві на турнірі АСА 107.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко влаштував розбірки в мережі, грубо відповівши на слова Тіни Канделакі, які з'явилися у неї в "Яндекс.Дзен". Після цього Рамзан Кадиров записав відео, в якому змусив його вибачитися перед відомою журналісткою, але сам став посміховиськом в очах користувачів інтернету.

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