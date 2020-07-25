Кадиров оцінив бій Ємельяненка з Ісмаїловим

Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував підсумок поєдинку між Олександром Ємельяненком і Магомедом Ісмаїловим на шоу Absolute Championship Akhmat – АСА-107.

На думку чиновника, це був цікавий і яскравий бій, підсумком якого стала заслужена перемога Ісмаїлова.

"Вітаю Магомеда й Олександра з цим довгоочікуваним з'ясуванням відносин. Але мені здається, що в Instagram обидва бійці виглядали куди більш переконливо і страхітливо, ніж на рингу. Та й форму за місяці самоізоляції вони розгубили. Так справа не піде. Тут не обійтися без матчу-реваншу, головною умовою якого повинен бути Instagram-баттл на радість уболівальникам і більш посилені тренування", – написав Кадиров в одній із соціальних мереж.

Рамзан Кадиров прокоментував бій Ємельяненка

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко був відправлений до лікарні після сенсаційної поразки від Ісмаїлова.

Пізніше було опубліковано повне відео цієї зустрічі. Крім того, з'явився лаконічний коментар Олександра.

Ісмаїлов кинув виклик Ємельяненку в грудні 2019 року. Поєдинок повинен був відбутися в квітні. Однак через пандемію турнір за участю бійців було вирішено відкласти.