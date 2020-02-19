Кадиров на вулиці вдарив Ємельяненка - опубліковано відео

Глава Чечні Рамзан Кадиров виклав відео в Instagram, в якому перевірив на міцність російського бійця Олександра Ємельяненка, прямо на вулиці вдаривши його ногою.

"Сьогодні на тренуванні, під час пробіжки вулицями Грозного, наткнулися випадково один на одного й одразу почали розбиратися, причому так, що іскри летіли і диміла земля. Травм він поки не отримав, хоча був дуже близький до цього, але скоро зустрінемося вже на рингу і там уже подивимося, хто кого. Одна справа говорити при включених відеокамерах, як це любить робити Олександр, і зовсім інше – боксувати так, щоб супернику здавалося, що поруч рвуться бомби", – підписав Кадиров ролик.

Нагадаємо, що бій між бійцем MMA і чеченським управлінцем, який повинен відбутися за правилами боксу, запланований на 2020 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Ємельяненка в п'ятому раунді своїм єдиним і першим ударом у поєдинку.

Ємельяненко зухвало відреагував на виклик Рамзана. При цьому сам глава Чечні зазначив, що обидва суперники зможуть добре заробити за поєдинок.

Свій останній бій Олександр Ємельяненко виграв у важкоатлета Михайла Кокляєва, нокаутувавши його в першому раунді.

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