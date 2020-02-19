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19 лютого • оновлено в 23:06
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Кадиров на вулиці вдарив Ємельяненка - опубліковано відео

4.8т
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Глава Чечні Рамзан Кадиров виклав відео в Instagram, в якому перевірив на міцність російського бійця Олександра Ємельяненка, прямо на вулиці вдаривши його ногою.

"Сьогодні на тренуванні, під час пробіжки вулицями Грозного, наткнулися випадково один на одного й одразу почали розбиратися, причому так, що іскри летіли і диміла земля. Травм він поки не отримав, хоча був дуже близький до цього, але скоро зустрінемося вже на рингу і там уже подивимося, хто кого. Одна справа говорити при включених відеокамерах, як це любить робити Олександр, і зовсім інше – боксувати так, щоб супернику здавалося, що поруч рвуться бомби", – підписав Кадиров ролик.

Ассаламу алайкум друзі! Обстановка накаляется❗🔥🔥🔥 ⠀ Як ви знаєте, я старанно готуюся до майбутнього боксерського поєдинку з Олександром Емельяненко @alexemelyanenko і як я дізнався він робить те ж саме 😄 ⠀ Сьогодні на тренуванні, під час пробіжки по вулицях Грозного, наткнулися випадково один на одного і відразу почали розбиратися 🥊🥊🥊 причому так, що іскри летіли і диміла земля ⚡🌪💥 ⠀ Травм він поки не отримав, хоча був дуже близький до цього 🤕, але скоро зустрінемося вже на рингу і там вже подивимося хто кого ⚔ Одна справа говорити при включених відеокамерах 🎥📹📷, як це любить робити Олександр, і зовсім інше - боксувати так, щоб супернику здавалося що поруч рвуться бомби))) 💣🧨💣 ⠀ Вже зовсім скоро ви побачите БІЙ СТОЛІТТЯ! 💪🏼🔥🔥🔥 ⠀ # Грозний # Бокс # Ринг # Кадиров # Ємельяненко # БойВека

Публікація від РОФ ім.Ахмата Кадирова (@ za_kadyrova_95eng)

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Нагадаємо, що бій між бійцем MMA і чеченським управлінцем, який повинен відбутися за правилами боксу, запланований на 2020 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Ємельяненка в п'ятому раунді своїм єдиним і першим ударом у поєдинку.

Ємельяненко зухвало відреагував на виклик Рамзана. При цьому сам глава Чечні зазначив, що обидва суперники зможуть добре заробити за поєдинок.

Свій останній бій Олександр Ємельяненко виграв у важкоатлета Михайла Кокляєва, нокаутувавши його в першому раунді.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Рамзан Кадиров Олександр Емельяненко
Місце
Росія Грозний
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