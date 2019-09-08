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9 вересня • оновлено в 11:15
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Кадиров лаконічно відреагував на перемогу Хабіба

28.5т Читати матеріал російською

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров поділився враженнями після перемоги уродженця Дагестану Хабіба Нурмагомедова на турнірі UFC 242 в Абу-Дабі.

Кадиров і Нурмагомедов

Кадиров і Нурмагомедов

"Хабіб - великий молодець. Дуже хороший бій, показав силу", - лаконічно заявив Кадиров.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня Нурмагомедов повторно захистив пояс чемпіона, здолавши в третьому раунді задушливим прийомом Дастіна Пор'є.

Для росіянина перемога над американським бійцем стала 28-ою в кар'єрі. Відзначимо, що в послужному списку Нурмагомедова немає жодного програшу. Пор'єзазнав шостої поразки в ММА при 25 перемогах.

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Відзначимо, що після зустрічі дагестанець знову, як і в бою з Макгрегором, вистрибнув з сітки, навколишнє Октагон.

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Тема
Хабіб – Пор'є
Особи
Хабiб Нурмагомедов Рамзан Кадиров
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Слава Ичкерии! Слава Игушетии! смрть росийским окупантам и их пособникам!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Иванов Владимир, У Кожеёба уже мальчик есть, зачем меняти?!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Кожедуб ruslan,завязывай дрочить...найди девушку!
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