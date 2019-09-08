Кадиров лаконічно відреагував на перемогу Хабіба

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров поділився враженнями після перемоги уродженця Дагестану Хабіба Нурмагомедова на турнірі UFC 242 в Абу-Дабі.

Кадиров і Нурмагомедов

"Хабіб - великий молодець. Дуже хороший бій, показав силу", - лаконічно заявив Кадиров.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня Нурмагомедов повторно захистив пояс чемпіона, здолавши в третьому раунді задушливим прийомом Дастіна Пор'є.

Для росіянина перемога над американським бійцем стала 28-ою в кар'єрі. Відзначимо, що в послужному списку Нурмагомедова немає жодного програшу. Пор'єзазнав шостої поразки в ММА при 25 перемогах.

Відзначимо, що після зустрічі дагестанець знову, як і в бою з Макгрегором, вистрибнув з сітки, навколишнє Октагон.

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