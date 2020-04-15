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15 квітня • оновлено в 15:57
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Кабмін пом'якшив карантин для спортсменів: що змінилося

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Кабінет міністрів України послабив карантинні обмеження для спортсменів національних збірних і дозволив їм проводити індивідуальні тренування.

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"Зміни дозволяють спортсменам національних команд олімпійських та неолімпійських видів спорту та видів спорту для людей з інвалідністю проводити тренування в умовах карантину. Пропонується дозволити виключно індивідуальні заняття", – цитує главу Міністерства молоді та спорту Вадима Гутцайта видання BBC Україна.

Кабмін пом'якшив карантин для деяких спортсменів

Кабмін пом'якшив карантин для деяких спортсменів

Psychologies

Дозволені індивідуальні тренування включають в себе біг, ходу, їзду на велосипеді і рух на інвалідних візках. Відзначається, що при підготовці цих змін враховували міжнародний досвід.

Раніше Кабмін ввів суворі обмеження, які не дозволяли нікому проводити навіть індивідуальні тренування, включаючи членів національних збірних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом COVID-19 у світі захворіли вже більше двох мільйонів чоловік.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Теги
Кабінет Міністрів України карантин
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