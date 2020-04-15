Кабмін пом'якшив карантин для спортсменів: що змінилося

Кабінет міністрів України послабив карантинні обмеження для спортсменів національних збірних і дозволив їм проводити індивідуальні тренування.

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"Зміни дозволяють спортсменам національних команд олімпійських та неолімпійських видів спорту та видів спорту для людей з інвалідністю проводити тренування в умовах карантину. Пропонується дозволити виключно індивідуальні заняття", – цитує главу Міністерства молоді та спорту Вадима Гутцайта видання BBC Україна.

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Дозволені індивідуальні тренування включають в себе біг, ходу, їзду на велосипеді і рух на інвалідних візках. Відзначається, що при підготовці цих змін враховували міжнародний досвід.

Раніше Кабмін ввів суворі обмеження, які не дозволяли нікому проводити навіть індивідуальні тренування, включаючи членів національних збірних.

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