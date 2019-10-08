Італійський велогонщик помер, не доїхавши 100 метрів до фінішу

Італійський велогонщик-любитель Джованні Яннеллі помер після падіння за 100 метрів від фінішу.
Джованні Яннеллі
federciclismo.it
Як повідомляє La Gazetta dello Sport, трагедія трапилася під час гонки в окрузі Моліно-дей-Торті у П'ємонте. 22-річний спортсмен, який виступав за аматорську команду Hato Green Tea Beer, упав із велосипеда і вдарився головою об бетонний парапет.
У важкому стані велосипедиста доправили до лікарні. Медики ввели хлопця у штучну кому й видалили пухлину, що утворилася після падіння. Яннеллі помер після спроби вивести його з коми.
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