Італійський велогонщик помер, не доїхавши 100 метрів до фінішу

Італійський велогонщик-любитель Джованні Яннеллі помер після падіння за 100 метрів від фінішу.

Джованні Яннеллі federciclismo.it

Як повідомляє La Gazetta dello Sport, трагедія трапилася під час гонки в окрузі Моліно-дей-Торті у П'ємонте. 22-річний спортсмен, який виступав за аматорську команду Hato Green Tea Beer, упав із велосипеда і вдарився головою об бетонний парапет.

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У важкому стані велосипедиста доправили до лікарні. Медики ввели хлопця у штучну кому й видалили пухлину, що утворилася після падіння. Яннеллі помер після спроби вивести його з коми.

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