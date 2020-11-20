Італійський боєць опинився в комі після перемоги в поєдинку на голих кулаках

Італійський боєць промоушена Bare Knuckle FC (Ліга кулачних боїв) Франческо Річчі був введений у штучну кому після перемоги на 14-му номерному турнірі організації.

Як повідомляє видання MMAFighting, під час поєдинку проти Ноа Каттера він пропустив удар в трахею, але не зупинився і продовжив бій, достроково вигравши в третьому раунді. Після бою Річчі привезли в лікарню, де в результаті хірургічного втручання у нього почалася кровотеча в легенях.

Каттер побажав своєму суперникові якнайшвидшого одужання, заявивши, що вони обидва вийшли в октагон, щоб зробити один одному боляче. Незважаючи на це, американець відзначив, що ніколи не хотів би, щоб у його опонентів були серйозні проблеми зі здоров'ям після поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Росії з боксу побив колегу в поїзді до стану коми.