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12 березня • оновлено в 02:17
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Італійська волейболістка поділилася сексуальними фотографіями в купальнику

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Волейболістка збірної Італії Вероніка Ангелоні є не тільки однією з провідних спортсменок у своїй країні, а й має вкрай привабливу зовнішність.

Вона почала кар'єру вже у 12-річному віці, коли приєдналася до команди з дивізіону Серії С, де провела три сезони. У 2004 році Ангелоні потрапила до вищої ліги, де завдяки яскравим виступам за "Кьєрі" була визнана найкращою молодою волейболісткою чемпіонату. Крім того, в 2003 році вона отримала приз найкращій нападниці чемпіонату Європи до 18 років.

Вероніка Ангелоні

Вероніка Ангелоні

@veroangeloni

Зараз спортсменці 33 роки, і її кар'єра наближається до завершення. Але для Ангелоні це не є проблемою, адже вона є популярною медійною особистістю. У 2017 році вона потрапила на телебачення, коли взяла участь у реаліті-шоу "Big Brother VIP", а на її Instagram підписалися 138 тисяч осіб, і всі вони з нетерпінням чекають нових фотографій італійської красуні.

Вероніка Ангелоні

Вероніка Ангелоні

@veroangeloni

Вероніка Ангелоні

Вероніка Ангелоні

@veroangeloni

Вероніка Ангелоні

Вероніка Ангелоні

@veroangeloni

Вероніка Ангелоні

Вероніка Ангелоні

@veroangeloni

Вероніка Ангелоні

Вероніка Ангелоні

@veroangeloni

Вероніка Ангелоні

Вероніка Ангелоні

@veroangeloni

Як повідомляв OBOZREVATEL, шестикратну переможницю конкурсу "Міс Бікіні" Джанну Бреслін вмовили зняти купальник.

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Читайте всі новини по темі "Волейбол" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Волейбол
Місце
Італія
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