ISU анулював усі світові рекорди російських спортсменів

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) анулював усі світові рекорди в фігурному катанні. Досягнення, встановлені до сезону-2018/19, тепер будуть вважатися історичними.

Це пов'язано з зміною системи оцінок з нового сезону. Тепер елементи будуть оцінюватися за шкалою з -5 до +5, а не з -3 до +3, як було раніше.

Історичними, зокрема, визнали рекорди росіянок Аліни Загитова (82,92 бала за коротку програму на ОІ-2018) та Євгенії Медведєвої (160,46 за довільну програму і підсумковий бал в 241,31 на командному чемпіонаті світу-2017).

Також обнулені результати російської пари Тетяна Волосожар / Максим Траньков: 84,17 бала за коротку програму на Олімпіаді-2014.

Загитова і Медведєва були головними конкурентками у боротьбі за олімпійське "золото" Ігор-2018. В результаті Загитова обійшла Медведєву в короткій програмі (82,92 бала проти 81,61 бала) і отримала "золото".