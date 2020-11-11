Іспанський гольфіст неймовірним ударом влучив у лунку, пустивши м'яч по воді. Відео

Другий номер світового рейтингу іспанський гольфіст Джон Рам відсвяткував свій 26-й день народження, показавши неймовірну точність під час підготовчого турніру до серії "Мастерс".

На офіційному акаунті змагань в Twitter з'явилося відео того, як спортсмен влучив у 16-ту лунку з одного удару. Спочатку м'яч пролетів по поверхні води, після чого несподівано розвернувся на 180 градусів, коли опинився на траві, і повільно закотився у ціль.

Відзначимо, що за день до цього йому також вдалося влучити в одну з лунок з одного удару, проте тоді нікому не вдалося зняти це на камеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гольфіст перекинув ставок неймовірним ударом "жабкою".