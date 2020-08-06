Ісінбаєву розчарував відпочинок в Сочі

Максим Іншаков Інші види спорту 18:46, 6.08.2020 Оновлено: 19:30, 6.08.2020

Дворазова олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва розповіла, за весь відпочинок в Сочі, купувалися в море лише один раз.

Спортсменка уточнила, що "антураж" Сочі нагадав їй дитинство, а ходити по пляжу і купатися виявилося незручно.

"Берег і дно в кругляках. Босими ногами ходити на березі незручно. Діти важко заходили в море і виходили з нього, через хвилі і круглякі", – зазначила вона в Instagram.

Олена Ісінбаєва висловилася про відпочинок в Сочі
Instagram Олени Ісінбаєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знамениту російську фігуристку Олександру Бойкову, яка вирушила на відпочинок до окупованого Крим, шокував рівень життя на півострові.

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