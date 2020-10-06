Ісінбаєва оконфузилася перед Путіним. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 18:24, 6.10.2020 Оновлено: 18:34, 6.10.2020

Російська дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків із жердиною Олена Ісінбаєва, яка очолює Асоціацію студентських спортклубів (АССК), заплуталася в своїх словах під час відеоконференції з президентом Росії Володимиром Путіним.

Титулована легкоатлетка не змогла сформулювати свою думку, пояснюючи мету масового спорту.

"Заманити якомога більше студентів до здорового способу життя. Це загальна мета нашої країни, це ваша, ваша... ваша мета... але наша задача... точніше, нi... уууу... Загалом, те, що ви сказали зробити, ми це робимо", – сказала Ісінбаєва.

У коментарях під відео користувачі висміяли спортсменку.

Краще стрибати, ніж говорити... ", "Олені треба відвідувати курси володіння переговорами. Думку вбивати не можна", "Кількість студентів за 10 років в РФ скоротилася майже на половину. Мабуть, від того, що спортом не займаються", – написали вони.

У коментарях користувачі уїдливо пройшлися по Олені
Twitter Дмитра Смирнова
Ісінбаєва зганьбилася під час конференції з Путіним
Twitter Дмитра Смирнова
Користувачі в інтернеті не стрималися в коментарях
Twitter Дмитра Смирнова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ісінбаєва принизилась перед Путіним, викликавши огиду в соцмережах. Вона підтримала ініціативу Олександра Овечкіна – так само, як раніше Малкін, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякін та інші зірки спорту.

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