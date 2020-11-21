Ісінбаєва пояснила свій "колапс" на зустрічі з Путіним

Дворазова олімпійська чемпіонка у стрибках iз жердиною Олена Ісінбаєва зізналася що на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у неї "стався колапс".

Саме через це вона кілька разів запнулася, коли тримала промову перед главою Російської Федерації.

"Мені треба було сказати одну фразу про те, що залучення студентів в спорт – наше спільне завдання, але саме в цей момент стався якийсь колапс, я просто випала на мить. Всі ми люди, трапитися може всяке, тим більше, коли ти виступаєш перед президентом", – цитує 38-річну Ісинбаєву "Собеседник".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ісінбаєва принизилась перед Путіним, викликавши огиду в соцмережах. Вона підтримала ініціативу Олександра Овечкіна – так само, як раніше Малкін, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякін і інші зірки спорту.