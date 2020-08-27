Ісінбаєва потрапила в лікарню і показала фото з палати

Максим Іншаков Інші види спорту 23:40, 27.08.2020 Оновлено: 00:00, 28.08.2020

Дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків із жердиною Олена Ісінбаєва госпіталізована в одну зі столичних клінік.

Титулована легкоатлетка опублікувала фотографію з лікарняної палати.

"Яке щастя, коли потрапляєш у руки професіоналів. Не хочу вас лякати і зникати теж не хочу. У мене все добре, зараз у лікарні", – написала в Instagram росіянка.

Ісінбаєва уточнила, що у неї була "маленька проблемка", яку віртуозні лікарі швидко вирішили.

"Приводу для переживань немає. Наступного тижня вже виписуюся", – заявила спортсменка.

Олена Ісінбаєва потрапила в лікарню.
Instagram Олени Ісінбаєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ісинбаєву розчарував відпочинок у Сочі. Колишня стрибунка розповіла, що за весь відпочинок, купалися в морі лише один раз.

Спортсменка уточнила, що "антураж" цього міста нагадав їй дитинство, а ходити по пляжу і купатися виявилося незручно.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

Поліція затримала підозрюваних у розстрілі людей Киви під Харковом. Фото

The Hardkiss і MONATIK викликали захват мережі кліпом на українськомовну пісню. Відео

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 45%

Путін підтвердив спецоперацію СБУ з "вагнерівцями": Єрмак має відповісти за злив даних

Путін вперше відреагував на протести в Білорусі: готовий відправити силовиків