Ісінбаєва потрапила в лікарню і показала фото з палати

Дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків із жердиною Олена Ісінбаєва госпіталізована в одну зі столичних клінік.

Титулована легкоатлетка опублікувала фотографію з лікарняної палати.

"Яке щастя, коли потрапляєш у руки професіоналів. Не хочу вас лякати і зникати теж не хочу. У мене все добре, зараз у лікарні", – написала в Instagram росіянка.

Ісінбаєва уточнила, що у неї була "маленька проблемка", яку віртуозні лікарі швидко вирішили.

"Приводу для переживань немає. Наступного тижня вже виписуюся", – заявила спортсменка.

Олена Ісінбаєва потрапила в лікарню. Instagram Олени Ісінбаєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ісинбаєву розчарував відпочинок у Сочі. Колишня стрибунка розповіла, що за весь відпочинок, купалися в морі лише один раз.

Спортсменка уточнила, що "антураж" цього міста нагадав їй дитинство, а ходити по пляжу і купатися виявилося незручно.

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