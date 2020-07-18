Іркутський рекордсмен світу, що змінив громадянство – про Росію: тут ловити нічого

Російський легкоатлет Матвій Волков, який прийняв рішення виступати за збірну Білорусі, пояснив зміну спортивного громадянства.

За словами легкоатлета, він не бачить перспектив на батьківщині.

"Це моє майбутнє. А тут ловити нічого. Шкода, що всі друзі і родичі залишаються в Іркутську. В іншому приймаю це як даність. Що стосується заробітку, існує не тільки державна підтримка. Головне джерело доходу топ-спортсмена – змагання та особисті контракти. І так, у мене буде подвійне громадянство", – цитує Волкова "СЕ".

Відзначимо, що 16-річний Волков встановив світовий рекорд зі стрибків з жердиною в своїй віковій категорії, підкоривши позначку в 5,5 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене заявила про готовність змінити громадянство.