Іркутський рекордсмен світу, що змінив громадянство – про Росію: тут ловити нічого
Матвій Волков пояснив зміну громадянства. Іркутськ сьогодні
Російський легкоатлет Матвій Волков, який прийняв рішення виступати за збірну Білорусі, пояснив зміну спортивного громадянства.
За словами легкоатлета, він не бачить перспектив на батьківщині.
"Це моє майбутнє. А тут ловити нічого. Шкода, що всі друзі і родичі залишаються в Іркутську. В іншому приймаю це як даність. Що стосується заробітку, існує не тільки державна підтримка. Головне джерело доходу топ-спортсмена – змагання та особисті контракти. І так, у мене буде подвійне громадянство", – цитує Волкова "СЕ".
Відзначимо, що 16-річний Волков встановив світовий рекорд зі стрибків з жердиною в своїй віковій категорії, підкоривши позначку в 5,5 метрів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене заявила про готовність змінити громадянство.