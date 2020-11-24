Ірина Дерюгіна про старт ЧЄ з художньої гімнастики в Києві: ми зробили неможливе

У четвер, 26 листопада, у Києві стартує 36-й Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. До української столиці з'їжджаються гімнастки з 23 країн, серед них Білорусь, Болгарія, Франція, Угорщина, Румунія, Ізраїль, Туреччина, Хорватія, Чехія та інші.

"Ми зробили все можливе і неможливе для того, щоб ці змагання відбулися цього року в Києві. 23 країни, які приїжджають на Чемпіонат, створюють подвиг заради спорту – щоб зберегти гімнастику і зберегти Олімпійські ігри. Психологічно, фізично і морально було важко пережити цей рік. Я щаслива від того, що Україна зараз демонструє – за спорт варто боротися. Ми проведемо Чемпіонат Європи на найвищому рівні", – розповіла перший віце-президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна.

У Київ приїдуть такі зірки художньої гімнастики, як бронзова призерка Чемпіонату світу 2019 року Ліной Ашрам (Ізраїль), срібна призерка Чемпіонату Європи 2019 року Аліна Горносько (Беларусь), бронзова призерка Чемпіонату Європи 2019 року Катрін Тасева (Болгарія) та багато інших.

За словами міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, змагання будуть проходити без глядачів. "Зараз тяжкий час у спорті в світі та Україні. Але нам дуже приємно, що художня гімнастика працює, спортсмени готуються до змагань, до Олімпійських ігор. Два місяці тому в Києві був проведений на високому рівні "Кубок Дерюгіної", міжнародні партнери достойно це оцінили. І зараз ми проводимо Чемпіонат Європи", - наголосив Гутцайт.

Президент Європейської гімнастки (European Gymnastics) Фарід Гаїбов повідомив, що цього року заплановані три Чемпіонати Європи. Перший з них – з художньої гімнастики – відбудеться саме в Україні. Київський Палац спорту буде обладнаний відповідно до усіх протиепідемічних стандартів. "Ми вимушені були підготувати доволі великий документ з рекомендаціями. Звичайно, це завдає певних незручностей для організаторів, але я вдячний, що вони змогли підготувати все відповідним чином", - сказав Гаїбов.

Напередодні старту чемпіонату Європи змагання отримали сильного партнера, мецената спорту №1 в Україні, бренд Parimatch.

"Для нас це відмінна можливість провести європейську першість на вищому рівні і подарувати людям справжнє свято. Завдання бренду Parimatch – продовжувати заряджати людей позитивними емоціями й розширити обрії партнерства. Як меценат українського спорту ми розуміємо, наскільки зараз важлива роль соціально-відповідального бізнесу в розвитку спорту. Ми впевнені, що і гімнастки, і вболівальники отримають масу позитиву від проведення цього турніру", – прокоментував представник Parimatch Вадим Місюра.

Фінал Чемпіонату Європи з художньої гімнастики буде транслюватися на ефірному каналі Індиго TV, глядачі якого отримають доступ до перегляду важливої події на всіх платформах (Т2, супутник, отт-сервіси та кабельне телебачення), а повну версію і всі виступи збірної на Чемпіонаті Європи зможуть подивитися користувачі платформи OLL.TV.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики відбудеться в київському "Палаці спорту" з 26 по 29 листопада.