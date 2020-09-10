Іранська модель сенсаційно виграла найбільший турнір з покеру

Максим Іншаков Інші види спорту 19:07, 10.09.2020

Модель, ілюзіоніст, володарка кількох титулів конкурсів краси, а з 2017 року і професійний гравець в покер Мелика Разаві стала переможницею жіночого турніру на головному покерному чемпіонаті року – World Series of Poker (WSOP).

31-річна красуня принесла другу в історії (через 17 років) перемогу на Світової Серії покеру своїй країні – Ірану.

Мелік підкорився нокаут-турнір WSOP Event # 82 Beat the Pros. Інстаблогерша з аудиторією 587 тисяч пiдписників стала найсильнішою з 2024 учасників і виграла $ 239 180 призових.

Мелика Разаві на конкурсі краси
Instagram Мелікі Разаві
Мелика Разаві в спокусливій фотосесії
Instagram Мелікі Разаві
Мелика Разаві за грою в покер
Instagram Мелікі Разаві

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня модель Playboy Джесіка Лопес пообіцяла повністю роздягтися, якщо її улюблений футбольний клуб "Челсі" виграє Лігу чемпіонів в нинішньому сезоні.

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