Інтимні зйомки: на ЧС з легкої атлетики спалахнув грандіозний скандал

Учасниці чемпіонату світу з легкої атлетики, який в ці дні проходить в катарській Досі, висловили обурення новим форматом телетрансляцій.

Організатори змагань запропонували глядачам зйомки з нових ракурсів перед стартом спортсменок. Зокрема, мова йде про показах дівчат знизу та ззаду. Багато легкоатлеток назвали такі зйомки надто інтимними.

кадр з відео

кадр з відео

"Чи брала жінка участь в розробці такого плану? Я так не думаю. Не думаю, що ці камери так вже хороші. У мене виникає неприємне відчуття від такої зйомки", – заявила виданню Bild німецька бігунка Джина Люкенкемпер.

ЧС з легкої атлетики

Відзначимо, що спортсмени спокійно поставилися до такого варіанту ведення трансляцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з легкої атлетики опинилася в епіцентрі скандалу на чемпіонату світу-2019 в Досі.

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