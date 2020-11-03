Інформатор WADA про РФ: менталітет росіян – обман

Інформатори Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Юлія і Віталій Степанови, що ховаються за програмою захисту свідків у США, дали нове інтерв'ю англійському виданню Evening Standard.

Юлія, колишня бігунка на середні дистанції, яка сама приймала допінг у російській системі, однозначно висловилася про спосіб мислення в її країні.

"Я не відчуваю себе героєм, просто рада, що сказала правду і більше не тягну вантаж брехні на своїй спині. Не знаю, чи став спорт в Росії більш прозорим. Нелегко поміняти свій менталітет. А менталітет росіян полягає в обмані", – заявила ексспортсменка.

Також Юлія зізналася, що не очікувала такої серйозної реакції на свої заяви, коли їхала з Росії:

"Мені здавалося, що ставлення до допінгових питань в світі таке: багато країн шахраюють, і всім наплювати", – сказала дівчина.

У 2013 році Юлія і її чоловік Віталій, написали лист в WADA c описом систематичного застосування допінгу російськими спортсменами, але їх звернення не привернуло тiєї уваги, на яку вони розраховували. Вирішивши посилити доказову базу, Юлія почала таємно записувати розмови з тренерами, спортсменами і лікарями.

У 2014 році відомості Степанових привернули увагу німецького журналіста Хайо Сеппелта. Знятий їм документальний фільм "Секретний допінг: як Росія домагається перемог" вийшов в ефір телекомпанії Das Erste.

У фільмі Степанови стверджували, що російські спортивні чиновники в обмін на 5% заробітку спортсмена не тільки фальсифікували допінг-тести а й поставляли заборонені речовини. Після демонстрації фільму на німецькому телебаченні вибухнув міжнародний скандал, який мав далекосяжні наслідки як для російської, так і міжнародної федерації легкої атлетики.

9 грудня 2019 року WADA позбавило права Росію брати участь в великих міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу.