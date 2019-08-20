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"Імпічмент": у велоспорті України сталася гучна відставка

1.4т Читати матеріал російською

На позачерговій конференції Федерації велосипедного спорту України (ФВСУ) було прийнято рішення звільнити Олександра Башенка, який займав посаду президента ФВСУ.

Про це повідомив спортивний юрист Юрій Юрченко в Facebook.

"Башенко звільнили з поста президента федерації велоспорту України. Українські спортсмени здатні на спортивний імпічмент", - написав Юрченко.

Нагадаємо, що Олександр Башенко очолював федерацію велосипедного спорту України з 2015 року. Рішення про припинення повноважень пов'язане з його конфліктом з велогонщицею Ганною Соловей - чемпіонкою Європейських ігор-2019, якій президент федерації нахамив після змагань в Мінську.

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Тоді спортсменку обурило привітання з її перемогою спортивного чиновника, який, на думку Анни, нічого для її успіху насправді не зробив. Про це вона написала в соцмережі. Після чого глава федерації залишив кілька хамських коментарів. "Будеш смердіти - проженемо", - написав він, натякаючи на виключення зі складу збірної країни.

"Імпічмент": у велоспорті України сталася гучна відставка

Спортивна громадськість в більшості виступила на підтримку спортсменки, звинувативши Башенка в диктаторських методах управління і самодурстві. На користь відставки чиновника висловлювався також міністр спорту Ігор Жданов.

Хто стане новим президентом федерації, поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіонка Європейських ігор-2019 Ганна Соловей, яка виявилася в епіцентрі великого скандалу в велоспорті, висловилася про можливу зміну громадянства.

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Тема
велоспорт
Місце
Україна Київ
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