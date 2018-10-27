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"Ігри нескорених": медальний залік України

2.4тЧитати матеріал російською

Збірна України успішно виступила на "Іграх нескорених", які проходили в Сіднеї з 20 по 27 жовтня. Наші спортсмени завоювали 20 медалей - 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзових.

Нагороди найвищого ґатунку в скарбничку української команди принесли веслярі на тренажерах Сергій Ільницький та Олександр Білобоков, команда стрільців у складі Майї Москвич, Сергія Шимчака і Андрія Усача, пауерліфтер Олександр Гавриленко, і легкоатлети Богдан Оксентюк і Василь Омельченко. Крім того, в категорії "жінки-новачки" Майя Москвич виграла ще одне "золото" у стрільбі з лука.

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Срібні медалі турніру завоювали легкоатлет Василь Омельченко, штовхач ядра Олександр Білобоков, лучник Олександр Зозуляк, плавці Богдан Оксентюк і Віктор Шинкарук та пауерліфтер Євген Алексєєнко. Також по дві нагороди в скарбничку збірної принесли атлет Юрій Дмитренко і плавець Володимир Король.

Бронзовими призерами змагань стали плавці Володимир Король і Богдан Оксентюк, а також велогонщик Денис Фіщук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, маріуполець Олександр Білобоков потрапив у гучний скандал на "Іграх нескорених".

Місце
АвстраліяСідней
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