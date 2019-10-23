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23 жовтня • оновлено в 22:42
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Вперше в історії! Україна буде впливати на долю Росії в спорті

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Ексміністр молоді та спорту України Ігор Жданов був обраний до Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

11 вересня спеціальний Європейський комітет WADA рекомендував Жданова в члени Ради. 23 жовтня його кандидатура була офіційно затверджена з різницею в один голос.

"Це не лише моя особиста перемога — це перемога усієї нашої спортивної спільноти, адже вперше в історії представник України обраний до WADA. На цій позиції буду боротися за права "чистих" спортсменів, за справедливе ставлення до всіх країн, за посилення відповідальності за вживання допінгу, за продовження відлучення від світового спорту Росії, яка на державному рівні примушує спортсменів застосовувати заборонені речовини та підмінює їх проби", – написав Жданов на своїй сторінці у Facebook.

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Жданов на посаді міністра молоді та спорту України неодноразово закликав українських спортсменів бойкотувати змагання в Росії. Крім того, він заявляв про необхідність покарати Росію за допінгову систему, що існувала в Сочі-2014.

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Тема
допінговий скандал
Особа
Ігор Жданов
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