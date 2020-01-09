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9 січня • оновлено в 13:21
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"Іду за Хабібом": американський боєць UFC показав відео майбутнього побиття російського чемпіона

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Американський боєць UFC Тоні Фергюсон опублікував в Instagram відео з тренування, на якому показав прийоми, які планує застосувати в чемпіонському бою з росіянином Хабібом Нурмагомедовим.

"Їм весело, вони вважають це грою, сміються. Але тепер їх замкнуть зі мною в клітці. І на цей раз більше, ніж на три раунди. Сім разів відміряй, один раз відріж. Іду за Хабібом", – підписав відеоролик Фергюсон.

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Титульний поєдинок в легкій вазі між діючим чемпіоном 31-річним Нурмагомедовим і 35-річним Фергюсоном відбудеться на турнірі UFC 249 в Нью-Йорку 18 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов заявив, що бій проти Тоні Фергюсона може стати для нього останнім у кар'єрі.

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Автор
Денис Карпов
Тема
UFC
Особи
Тонi Фергюсон Хабiб Нурмагомедов
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Сколько таких уже было... "Где же их всех хоронить"? (с).
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