Хворий на COVID-19 Беленюк розповів про перші симптоми і як лікується

Прославлений український борець греко-римського стилю і депутат "Слуги народу" Жан Беленюк, який захворів на коронавірус, сказав, що хвороба для нього почалася в той момент, коли на черговому тренуванні він відчув ломоту в тілі.

Також у колишнього спортсмена до 37 градусів піднялася температура.

"Мене трохи морозило. Одним словом, було відчуття, що щось не так. Я вирішив декiлька днів не тренуватися. Але коли дізнався, що хлопці, з якими я тренувався на базі в Кончі-Заспі, повернувшись додому, здали тести і вони у всіх чотирьох виявилися позитивні, зрозумів, що, найімовірніше, погіршення мого стану пов'язане з інфікуванням коронавірусом і коли здав тест ПЛР, переконався в тому, що так воно і є", – цитують депутата "Факти".

Беленюк розповів, що поки у нього немає ускладнень, тому він особливо не потребує лікування.

"Переважно це профілактичні заходи – наприклад, рясне тепле питво. Комп'ютерну томографію я зробив у той же день, що і тест. Вона показала, що легенi у мене абсолютно чисті. Але оскільки не було чіткого розуміння, коли відбулося саме зараження, мені порадили зробити КТ ще раз, щоб подивитися, чи не розвинулося запалення. Важливо не проґавити цей момент", – підсумував Жан.

Раніше Беленюк розповів, як не заразитися в тренажерному залі. За словами борця в тренажерному залі насамперед варто виключити дотик до свого обличчя.