Беленюк, що хворіє на коронавірус, розказав, як не заразитися в тренажерному залі

Прославлений український борець греко-римського стилю і депутат "Слуги народу" Жан Беленюк, який захворів на коронавірус, заявив, що в тренажерному залі в першу чергу варто виключити дотик до свого обличчя.

За словами колишнього спортсмена, важливу роль відіграє і дотримання соціальної дистанції.

"Згубна звичка – торкатися руками обличчя. Потрібно відмовитися від неї, як би не було це складно. Привчіть себе до цього. Не варто спілкуватися на близькій відстані з людьми, які тренуються в залі, і з тренером. Мийте і дезінфікуйте руки. Якщо дотримуватися все, можна себе максимально убезпечити від зараження", – цитують Беленюка Факти.

Борець порадив "не зациклюватися на страху заразитися" і мати при собі завжди маску і антисептик.

"Деякі люди практично не виходять з дому. Це надто, адже життя триває. І в той же час не наражайте себе зайвий раз на небезпеку. Якщо ви йдете на якийсь захід, де у вас не буде можливості зберігати дистанцію з присутніми, то шанси захворіти зростають в рази. А якщо ви гуляєте в парку і на всякий випадок у вас в кишені є дезінфектор і маска, яку можна надіти в будь-який момент при необхідності, цього достатньо", – сказав Беленюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жан Беленюк розповів, як переносить COVID-19, і попередив українців.