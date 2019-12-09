"Хто винен": МОК жорстко відреагував на виключення Росії з турнірів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) привітав рішення виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про відсторонення Росії від міжнародних змагань на чотири роки.

МОК підтримав рішення WADA про санкції щодо російського спорту

"Представники олімпійського руху сьогодні підтримали одноголосне рішення виконавчого комітету WADA, яке відповідає заяві, зробленій виконкомом МОК і схваленому олімпійським самітом", – повідомляється в релізі, текст якого наводить ТАСС.

DW

При цьому в заяві МОК особливо підкреслюється, що покарання за маніпуляції з даними Московської антидопінгової лабораторії повинно застосовуватися до тих, хто в цьому винен, а не до спортсменів або Олімпійського комітету Росії (ОКР).

"Винні мають бути покарані найсуворішим чином через серйозність цього порушення, і тому ми вітаємо найсуворіші санкції щодо відповідальної російської влади", – йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) прийняв рішення про відсторонення Росії від участі в найбільших міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіаду і чемпіонати світу.

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