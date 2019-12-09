"Ховати допінгіста": функціонер з РФ зірвався через рішення WADA

Голова Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус різко відреагував на відсторонення РФ від Олімпійських ігор і чемпіонатів світу.

Функціонер емоційно розповів про коріння допінгового скандалу, згадавши ситуацію в легкій атлетиці.

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"Ми працюємо в національних інтересах. І якщо ви вважаєте, що ховати допінгіста або провертати схеми – я зараз маю на увазі схеми в Чувашії, де ховали колишнього президента Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА), коли йшли всі ці порушення, – це захист національних інтересів, то давайте подивимося на наслідки. Подивіться, в якому стані перебуває легка атлетика. Я не впевнений, що вона буде нами представлена на Олімпійських іграх", – заявив Ганус у коментарі Life.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) на чотири роки позбавило Росію права брати участь у великих міжнародних змаганнях.

Пізніше стало відомо, що покарання не торкнеться чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Крім того, у WADA розповіли про умови участі РФ у ЧС-2022.

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