Харлан завоювала "золото" Кубка світу, розгромивши у фіналі росіянку

Знаменита українська шаблістка Ольга Харлан перемогла на етапі Кубка світу з фехтування, який проходив в канадському Монреалі.

Ольга Харлан International Fencing Federation

У фіналі 29-річна уродженка Миколаєва з розгромним рахунком 15:7 перемогла 21-річну росіянку Ольгу Нікітіну.

Під час виконання гімну України Ольга не змогла стримати емоцій, розплакавшись на п'єдесталі.

Відзначимо, що 15 грудня Харлан перемогла на етапі КС з фехтування, який проходив в Солт-Лейк-Сіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Харлан викликала справжній переполох в мережі після того, як кардинально змінила імідж. Фанати назвали спортсменку бандиткою.

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