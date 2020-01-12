Головна Новини
12 січня • оновлено в 23:28
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Харлан завоювала "золото" Кубка світу, розгромивши у фіналі росіянку

998
Читати матеріал російською

Знаменита українська шаблістка Ольга Харлан перемогла на етапі Кубка світу з фехтування, який проходив в канадському Монреалі.

Ольга Харлан

Ольга Харлан

International Fencing Federation

У фіналі 29-річна уродженка Миколаєва з розгромним рахунком 15:7 перемогла 21-річну росіянку Ольгу Нікітіну.

Під час виконання гімну України Ольга не змогла стримати емоцій, розплакавшись на п'єдесталі.

Відзначимо, що 15 грудня Харлан перемогла на етапі КС з фехтування, який проходив в Солт-Лейк-Сіті.

Новини
Українка Харлан виграла чемпіонат світу, "заколовши" росіянку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Харлан викликала справжній переполох в мережі після того, як кардинально змінила імідж. Фанати назвали спортсменку бандиткою.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Фехтування" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Фехтування
Особа
Ольга Харлан
Місце
Канада Монреаль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги