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27 лютого • оновлено в 21:48
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Харківський боєць ММА пошкодував, що "Беркут" на Майдані не "перекосив це стадо"

5.6т
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Український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Олексій Олійник, який 5 років тому прийняв російське громадянство, назвав протестуючих в 2014 році на Майдані Незалежності "стадом".

Олексій Олійник

Олексій Олійник

@ alexeyoleynik1

"Коли почалися майданівські речі і почали стріляти в міліцію, відчув - в Україні відбувається щось, що не подобається. Ідіотизм! А найстрашніше - цим хлопцям заборонили відповідати. Вони стояли зі щитами, маючи наказ: нікого не пропускати, але не можна йти на натовп, не можна бити і стріляти. У них була зброя - перекосили б це стадо, і все. Але їм заборонили!" - цитує 42-річного Олійника "СЕ".

Боєць шкодує, що в 2014-му "Беркуту" довго не дозволяли використовувати бойову зброю.

"Моя думка: не потрібно було обмежувати поліцію. Ходіть з плакатами - скільки хочете! Як тільки в хід пішла запальна суміш - це повинно припинятися миттєво і безжально. Наручниками і палицями. Люди пішли вбивати - їх ви збираєтеся вмовляти заспокоїтися?", - упевнений Олійник.

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Олійник народився і жив в Харкові. У листопаді 2014 року Олійник перед боєм в США проти американця Джареда Рошолта вийшов на зважування в майці із зображенням президента РФ Володимира Путіна

Нагадаємо, що Олійника жорстко побили в першому ж бою за Росію.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
Особа
Олексій Олійник
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Петров Игорь
Петров Игорь
...сосет алейник
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3
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В принципе он прав. Жаль что тогда в (на) украине не нашлось того кто смог бы превратить майдан Незалежности в подобие площади Тяньаньмэнь
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3
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Крымчанин Юрий, жаль що твій папаша не кінчив на простиню.
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Палец вверх!
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