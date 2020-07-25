Харитонов про бій Ємельяненка: ганьба – його били, як кошеня смердюче

Російський важковаговик Сергій Харитонов прокоментував бій Олександра Ємельяненка і Магомеда Ісмаїлова, який відбувся на турнірі ACA 107.

Чинному бійцеві Bellator, на рахунку якого 29 перемог і 7 поразок, соромно за цей поєдинок.

"Чому я можу радіти? Наш потенційний бій тепер упав у ціні на 200 відсотків. Ісмаїлов опустив Ємельяненка нижче плінтуса: і в стійці накидав, і в партері набив. Ємельяненко, як баба лежав, а Мага його мочив. Ганьба", – заявив Харитонов в ефірі Youtube-каналу Олександра Лютикова.

На думку важковаговика, Ємельяненку потрібно займатися не боями, а стриптизом.

"Я думав він хоч підготується нормально. А виявилося балабол, він і є балабол. Магомед бив його, як кошеня смердюче. Мага дав йому прос*атись і знизив ціну нашого бою. Цей бій – це сором. Тільки стриптизом займатися. Іншої роботи у нього немає. Або знову бухати та пенсіонерів бити на вулиці і жінок гвалтувати. Ну й іноді ще й гавкати. Алкаш він і є алкаш. Обколов собі пузо гормоном росту і показує прес", – зазначив Харитонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко був відправлений до лікарні після сенсаційної поразки від Ісмаїлова.

Пізніше було опубліковано повне відео цієї зустрічі. Крім того, з'явився лаконічний коментар Олександра.

Ісмаїлов кинув виклик Ємельяненку в грудні 2019 року. Поєдинок повинен був відбутися в квітні. Однак через пандемію турнір за участю бійців було вирішено відкласти.