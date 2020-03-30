Хабібу знайшли заміну в бою проти Фергюсона - ЗМІ

Боєць UFC Джастін Гетжі може замінити Хабіба Нурмагомедова в поєдинку проти Тоні Фергюсона, який запланований на 18 квітня.

"Тоні Фергюсону запропонували бій проти Джастіна Гетжі, але деталі поєдинку ще не залагоджені. Крім того, місце проведення події залишається невідомим", – написав відомий інсайдер Аріель Хельвані у себе в Twitter.

Хабіб Нурмагомедов, Дейна Уайт і Тоні Фергюсон

As a result, Tony Ferguson, per sources, has been offered a fight against top contender Justin Gaethje, however, that fight has not been agreed upon nor finalized. Neither has a location for the event. - Ariel Helwani (@arielhelwani) March 30, 2020

Нагадаємо, що раніше Нурмагомедов заявив, що через закриття кордонів Росії його бій проти Фергюсона, ймовірно, не відбудеться. Крім того, він повідомив, що американцю вже почали шукати нового суперника.

Варто відзначити, що це вже п'ята спроба організувати поєдинок між Тоні та Хабібом. Попередні чотири зривалися через травми бійців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фергюсон присоромив Нурмагомедова заявивши, що росіянин сховався від бою з ним.

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