Хабібу знайшли заміну в бою проти Фергюсона - ЗМІ

Боєць UFC Джастін Гетжі може замінити Хабіба Нурмагомедова в поєдинку проти Тоні Фергюсона, який запланований на 18 квітня.

"Тоні Фергюсону запропонували бій проти Джастіна Гетжі, але деталі поєдинку ще не залагоджені. Крім того, місце проведення події залишається невідомим", – написав відомий інсайдер Аріель Хельвані у себе в Twitter.

As a result, Tony Ferguson, per sources, has been offered a fight against top contender Justin Gaethje, however, that fight has not been agreed upon nor finalized. Neither has a location for the event.