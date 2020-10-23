Хабібу довелося роздягнутися догола перед боєм із Гетжі на UFC 254. Відео
Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов потрапив у неординарну ситуацію на зважуванні перед боєм із американцем Джастіном Гетжі.
Церемонія пройшла напередодні поєдинку, який відбудеться у межах шоу UFC 254. Обидва спортсмени повинні були вписатися у ліміт легкої вагової категорії – 70,3 кілограма.
Якщо у представника США із цим проблем не виникло, то росіянин зіткнувся із труднощами. У підсумку йому довелося роздягатися догола, щоб вкластися у потрібні показники. Процедура викликала явне хвилювання у Хабіба, який після оголошення результату схопився за обличчя.
Відповідне відео було опубліковано на сторінці UFC в соціальній мережі Twitter.
Нагадаємо, бій Хабіб – Гетжі пройде в Абу-Дабі у суботу, 24 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка футболу Кріштіану Роналду підтримав Хабіба Нурмагомедова перед боєм із Джастіном Гетжі.