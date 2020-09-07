Хабіб зробив заяву про реванш з МакГрегором

Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов заявив, що не зацікавлений в проведенні матчу-реваншу з ірландцем Конором МакГрегором.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес", нагадавши про свою впевнену перемогу над Конором у 2018 році.

"Мені це абсолютно нецікаво. Звичайно, є якась частка ймовірності. У мене попереду – претендент. Заслужений, міцний, активний. Про МакГрегора я навіть не думаю. Все, що потрібно було зробити, я зробив 6 жовтня 2018 року. А що кажуть – медіа і так далі – мене зовсім не хвилює. Я довів, що, як конкурент всередині клітики, він жодного опору мені вчинити не зміг", – сказав Хабіб.

Нагадаємо, у першому бою Хабіб Нурмагомедов переміг Конора МакГрегора задушливим прийомом у четвертому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер Хабіба Нурмагомедова Хав'єр Мендес розповів, що керівництво UFC має намір організувати реванш росіянина та МакГрегора.

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